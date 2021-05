Skriniar: "Sorpreso dall'addio di Conte"

Milan Skriniar in un’intervista al portale Sport Aktuality si è detto sorpreso dall’addio di Antonio Conte: “Non mi aspettavo che il mister andasse via, inutile negare che ci ha sorpreso. Ho scoperto tutto dai giornali, adesso vedremo man mano cosa accadrà”.

Il suo futuro è comunque in nerazzurro: “Non cambia la mia volontà: l’ho già detto in passato, io voglio restare all’Inter. La Scudetto? La sensazione è stata davvero irreale, festeggiare la vittoria domenica con tutti i tifosi è stato bellissimo. Personalmente è un titolo che dedico anche al mio paese, la Slovacchia: sono orgoglioso di poterla rappresentare e di portare un titolo così importante in patria”.

OMNISPORT | 28-05-2021 13:41