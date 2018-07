Sky-Dazn, c'è l'accordo

La Serie A di Sky riparte con un palinsesto interamente rinnovato. A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano, al via dal prossimo 18 agosto. E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra.

Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle 132 del triennio 2015/2018. Tra queste, la quasi totalità dei big match, con 16 dei 20 incontri più 5 importanti del campionato in esclusiva, pari all’80% delle grandi sfide dell’intero torneo. Ogni giornata, 7 gare su 10 saranno solo su Sky: 2 match su 3 il sabato (alle 15 e alle 18), 4 su 6 la domenica (due alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.30), più il Monday Night (lunedì alle 20.30), per un totale di oltre 530 ore live.

Sky ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata – con 16 big match su 20 a stagione – e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 08:25