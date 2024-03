Europa League, Slavia Praga-Milan: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Riflettori puntati sul match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: le probabili scelte di Trpisovsky e Pioli e la designazione arbitrale

13-03-2024 11:36

Il Milan va a caccia del pass per i quarti di finale di Europa League 2023/24. I rossoneri si apprestano a disputare domani, giovedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di finale del torneo contro lo Slavia Praga: sarà calcio d’inizio alle 18:45 all’Eden Arena. La squadra di Pioli, ripartirà dal successo per 4-2 conquistato all’andata tra le mura amiche di San Siro. Di seguito, le probabili formazioni delle squadre e la designazione arbitrale.

Slavia Praga-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida Slavia Praga-Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in co-esclusiva live su DAZN. Il match sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, NOW TV e DAZN. Le rispettive app sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta inseriti i propri dati, l’utente potrà selezionare l’evento e godersi i 90 minuti dello stadio “Eden Arena”, dalle ore 18.45. La gara Slavia Praga-Milan potrà essere inoltre seguita in diretta testuale su Virgilio Sport.

Partita Europa League 2023/24: Slavia Praga-Milan

Slavia Praga-Milan Data e orario: giovedì 14 marzo ore 18:45

giovedì 14 marzo ore 18:45 Diretta tv: Sky

Sky Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

La probabile formazione dello Slavia Praga

Lo Slavia Praga, reduce dalla roboante vittoria per 4-0 nel campionato ceco contro il Teplice, tenterà di ribaltare il risultato dell’andata tra le mura del suo stadio. Il tecnico Trpisovsky dovrà fare a meno di Diouf, espulso durante la gara d’andata. Spazio al 4-2-3-1, con Stanek tra i pali e la difesa composta da Vicek, Holes, Zima e Boril. Al centro Masopust con Dorley, mentre Doudera, Provod, Zmrzly supporteranno la punta Chytil.

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All.: Trpisovsky.

La probabile formazione del Milan

Il Milan arriva alla gara di ritorno degli ottavi di Europa League dopo la vittoria di misura in Serie A contro l’Empoli. Il tecnico Pioli, dopo il piccolo turn over in occasione della sfida contro gli azzurri, ritroverà Leao e Giroud. Spazio al consueto 4-2-3-1, con la difesa composta dai centrali Kjaer e Tomori insieme ai laterali Calabria (al posto dello squalificato Florenzi) e Theo Hernandez. A centrocampo, invece, Adli sarà affiancato da Reijnders, mentre Pulisc, Loftus-Cheek e Leao a supporto di Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Slavia Praga-Milan: la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Slavia Praga e Milan sarà lo svedese Nyberg, coadiuvato dagli assistenti connazionali Beigi e Soderqvist, insieme al quarto uomo Labadeck. Al VAR e AVAR gli olandesi Higler e Van Boekel.

