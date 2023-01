Slittino: bronzo europeo per l'Italia

15-01-2023 15:15

L’Italia va a bronzo agli Europei in corso di svolgimento a Sigulda, in Lettonia, in contemporanea con la Coppa del mondo. E’ il primo podio stagionale nel massimo circuito internazionale nel teal relay. A conquistarlo Sandra Robatscher, Dominik Fischnaller e Rieder/Kainzwalnder, staccati di 774 millesimi dai vincitori, ossia i padroni di casa (Elina Vitola, Krister Aparjods e Bots/Plume).

Al secondo posto si piazza la Germania di Anna Berreiter, Max Langenhan e Wendl/Arlt, staccata ci 367 millesimi. L’Austria, che era in lotta per la vittoria, ha sbagliato con Gatt/Schoeps. Squalificate Polonia e Stati Uniti.