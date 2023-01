14-01-2023 15:38

Dominik Fischnaller fa un altro passo verso la storica conquista della Coppa del mondo 2023 di slittino. L’atleta di Bressanone ha infatti contenuto i danni nel sestultimo appuntamento del calendario, il secondo consecutivo a Siguida, in Lettonia, dopo quello di settimana scorsa.

Il bronzo olimpico nel singolo di Pechino 2022 ha chiuso al quinto posto nella prova, valevole anche per il campionato europeo, a differenza di quella di domenica 8 gennaio, vinta dal tedesco Max Langenhan, che è quindi il nuovo campione continentale, per appena 58 millesimi davanti al connazionale Felix Loch. Terzo il lettone Kristers Aparjods.

In una gara caratterizzata da condizioni molto particolari, con il ghiaccio andato via via a sciogliersi favorendo inevitabilmente gli atleti partiti prima, Fischnaller, che ha chiuso a 328 millesimi dal primo posto, può quindi ritenersi soddisfatto, avendo perso solo 30 punti rispetto a Loch. Male gli altri italiani: solo 15° Lukas Gufler, ultimo Leon Felderer.

Fischnaller resta quindi saldamente al comando della classifica a cinque prove dalla fine, quattro delle quali previste in Germania: si ripartirà il 4 febbraio da Altenberg, prima di un doppio appuntamento ravvicinato (11-12 febbraio) a Winterberg, sede anche dell’ultima prova, il 25 febbraio, una settimana dopo la tappa di Saint-Moritz.