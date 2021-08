Smith: "Anche Federer e Nadal avrebbero potuto fare il Grande Slam"

Novak Djokovic ha già conquistato gli Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon quest’anno. Nel caso in cui dovesse trionfare anche agli US Open, diventerebbe il secondo giocatore nell’Era Open a realizzare il ‘Calendar Grand Slam’ (l’unico a riuscire in una simile impresa era stato Rod Laver nel lontano 1969).

La sua bravura è innegabile, la sua forza di volontà, la sua classe e la sua determinazione lo hanno portato ad essere e confermarsi numero 1 del ranking mondiale. Il serbo ha sfruttato alla perfezione le ultime stagioni per ricucire il gap che lo separava da Roger Federer e Rafael Nadal. Ultimamente, lo svizzero e lo spagnolo sono stati spesso lontani dal tour a causa degli infortuni, senza dimenticare la repentina ascesa dei Next Gen che hanno rivendicato il loro spazio.

Re Roger per esempio è stato costretto ad operarsi più volte al ginocchio nell’ultimo anno e difficilmente lo rivedremo ad altissimi livelli. Rafa, invece, sta faticando sempre di più a trovare continuità e ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa di un prolungato problema al piede.

Nel corso di una recente intervista per il sito dell’ATP, Stan Smith ha analizzato le prospettive di Djokovic nella Grande Mela.

“Sarà dura per Novak Djokovic, molto più di quanto non immagini tanta gente” – ha esordito il due volte campione Slam. “Non sto negando che Djokovic sia il grande favorito, ma gli avversari e la pressione non saranno clienti facili da gestire.

Mi auguro di vederlo al meglio dal punto di vista fisico e mentale” – ha aggiunto. In passato, Roger Federer e Rafael Nadal si erano avvicinati al Grande Slam, dato che entrambi sono stati in grado di vincere tre Major nello stesso anno.

“Nadal e Federer avrebbero potuto sicuramente realizzare una simile impresa. Sono stati capaci di vincere tre Slam nella medesima stagione e gli è mancato davvero poco per farcela” – ha dichiarato Smith.

OMNISPORT | 31-08-2021 13:22