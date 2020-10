Social in rivolta contro la Juventus: “Proteste senza senso”

Questione di centimetri. Eppure sono giorni che non si parla d’altro nel mondo del calcio. La Juve ha perso contro il Barcellona in una gara in cui ai bianconeri sono stati annullati tre gol con l’ausilio del Var che ha sanzionato le posizioni di fuorigioco di Morata; tutte per pochi centimetri.

Da quel momento è nata una discussione nel mondo dei social: si può continuare ad applicare la regola in questo modo oppure bisogna fare un passo indietro? La questione è difficile da dirimere e sui social si sono formate subito due fazioni contrapposte. C’è chi vuole un calcio più “poetico” e meno tecnologico e chi invece insiste che quella del fuorigioco è una regola “oggettiva” e dunque la sua applicazione al centimetro deve continuare.

Social in rivolta

Tra i giornalisti più critici verso quest’ondata di proteste c’è Fabrizio Biasin che su Twitter scrive: “La questione regola del fuorigioco da rivedere” è la seguente: se lasciamo che anche l’unico aspetto (insieme al gol -non gol) realmente oggettivo del calcio diventi discrezionale (e ulteriore argomento di discussione), allora significa che siamo davvero dei poveri minchioni”.

Ravezzani all’attacco

Anche Fabio Ravezzani si lancia all’attacco di chi ha dato il via a questa nuova polemica: “E’ la più surreale di tutte. Si pretende la moviola in campo. Si concorda che l’unico verdetto inconfutabile è l’offside. Poi chi viene penalizzato cambia idea e contesta la regola. A parti invertite invece sarebbe andata benissimo”.

Anche Paolo Ziliani attacca decisamente la Juventus: “Essere in fuorigioco di una scarpa è seccante: ma è fuorigioco. Lo se se la scarpa è della Juventus, lo sei se è del Benevento. Dopo i gol annullati a Morata, ora vogliono ridiscutere la regola: per rendere tutto più nebuloso e più manipolabile. Capita solo in Italia”.

