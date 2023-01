Sofia Goggia alza bandiera bianca: niente SuperGp domenica

14-01-2023 18:39

Niente secondo SuperG per Sofia Goggia: la sciatrice bergamasca, caduta durante il primo SuperG a St.Anton, in Austria, salterà la seconda gara di domenica per cautelarsi dopo la spaventosa scivolata di oggi.

L’atleta azzurra sembrava non aver riportato danni dopo la caduta, ma la mano sinistra operata un mese fa ha spinto la vicecampionessa olimpionica di discesa libera a cautelarsi in vista del prosieguo della stagione.

Sofia Goggia ha così preferito evitare rischi, considerato che la settimana prossima a Cortina sono in programma due discese libere troppo importanti da sbagliare.

La bergamasca è già tornata in Italia: il suo nome non è presente nella startlist di domenica.

A St.Anton sabato mattina ha vinto Federica Brignone, che ha conquistato il suo 21esimo successo in carriera in Coppa del Mondo, record assoluto per lo sci femminile azzurro.