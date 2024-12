Sofia Goggia, il toccante messaggio per la mamma prima dell’esordio a Beaver Creek: “Ho vissuto il buio interiore"”

La campionessa italiana si appresta a tornare alle gare dopo 10 mesi di recupero dal lungo infortunio e in un messaggio su Instagram ringrazia la mamma Giuliana e parla dell’incubo vissuto

Una Sofia Goggia inedita quella che si racconta alla vigilia dell’inizio della stagione dello sci “ad alta velocità” di Beaver Creek. La bergamasca ha deciso di dedicare un lungo post alla mamma nel quale parla della sofferenza vissuta per il lungo e faticoso recupero dopo l’infortunio e nel quale fa vedere un lato di sé decisamente diverso rispetto al solito.

Goggia: il post dedicato alla mamma

“Mantieni nel tuo cuore il tuo sogno”: comincia con questo monito e questa frase della mamma, il lungo post che Sofia Goggia ha deciso di dedicarle alla vigilia del suo debutto nella Coppa del mondo di sci. “Questa frase me l’hai sempre dedicata, scritta in ogni bigliettino d’augurio, sussurrata all’orecchio tutte le volte che ero in procinto di partire per le mie gare, dopo avermi dato un bacio, stretta forte in uno di quei soliti tuoi abbracci, abbracci dove ti sei sempre commossa; quei tuoi occhi lucidi, pieni di emozione e apprensione, apprensione di cui spesso, intimamente, nella mia vita, ho faticato a reggerne il peso, li ho impressi dentro e li custodisco come fonte del tuo Amore. “Tieni i tuoi sogni nel tuo Cuore… e non permettere a nessuno di rubarteli”, hai aggiunto quando prima di questa trasferta mi accarezzavi dolcemente sul divano: le lacrime ci rigavano il viso”.

Il lungo percorso di riabilitazione

Un infortunio terribile quello con cui ha dovuto fare i conti Sofia Goggia, una frattura al malleolo che le ha impedito di scendere in pista nella seconda parte della scorsa stagione e che forse sarebbe stato un muro invalicabile per tanti ma non per lei, che purtroppo momenti del genere li ha vissuti e anche superati: “Hai vissuto la mia fatica personale di questi mesi da quel giorno di febbraio, il mio buio interiore ed è proprio per questo che mi hai ripetuto queste parole, mi hai esortata a continuare a sognare. Cara mamma, sono in viaggio verso Beaver Creek, la stagione inizia sabato: ho gli occhi lucidi scrivendo queste parole. Ripenso a quel giorno di febbraio, quando stavo ancora strisciando sulla neve, guardavo quel cielo azzurro, sentivo di non avere più il piede ma l’unico dolore che avvertivo, tagliente come una pugnalata, era quello del mio cuore, i cui sogni erano in frantumi”.

Il pensiero per mamma Giuliana

Sofia Goggia è sempre molto attiva sui social. Nel corso della sua trasferta statunitense ha raccontato con la compagna di squadra Nicol Delago le difficoltà dovute alle temperature, i piccoli problemi di convivenza, fino ad arrivare al suo amore per l’Atalanta, tutto con grande ironia. Ma stavolta è diverso ed è evidente che l’infortunio dello scorso febbraio sia stato pesante anche dal punto di vista mentale: “C’è una cosa che non ti ho detto ma vorrei tanto che sapessi…l’altro giorno, dopo l’ultimo giro di allenamento in gigante a Copper, mi sono stesa con la schiena sulla neve, ho rivolto lo sguardo all’insù, come quel giorno, per cui mi sono tanto maledetta, poco accettata, con estrema fatica perdonata: ho guardato il cielo ma questa volta ho sorriso, pervasa da un’enorme senso di gratitudine. Quel sogno è, di nuovo, fortemente vivo in me. Grazie per esserci, silenziosamente, stata”.

