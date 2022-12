Sofyan Amrabat, parla il fratello Nordin: "Lo vedrei bene al PSG"

12-12-2022 13:12

All’emittente olandese NOS ha parlato Nordin Amrabat, fratello maggiore del centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina Sofyan. Oltre che tra i più grandi protagonisti di questo Mondiale in Qatar. L’ex Galatasaray e Malaga ha accostato Sofyan al PSG…

Queste le parole di Nordin Amrabat: “La Coppa del Mondo è un torneo importante quanto la Champions League, anzi anche più grande. È normale che Sofyan sia al centro dell’attenzione visto come sta giocando in questa competizione. Secondo me, sarebbe perfetto per il PSG. Vederlo al fianco di Verratti sarebbe un sogno. Penso che Al Khelaifi dovrebbe agire immediatamente se sentirà e leggerà le mie parole”.