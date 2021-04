Solskjaer sfida la Roma: "Provo rispetto, ma vogliamo la finale"

Si avvicina a grandi passi la prima delle due sfide che vedrà la Roma opposta al Manchester United in semifinale di Europa League. La compagine giallorossa infatti, giovedì sera sarà impegnata contro i Red Devils nella sfida di andata.

Il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, ha presentato la gara con i capitolini nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Ho detto che che non conoscevo bene la Roma perché non l’avevo studiata bene. So che è una grande squadra e che ha una grande storia, tra l’altro ho anche a casa le maglie di Totti e De Rossi autografate. Non li abbiamo seguiti moltissimo prima, ma adesso siamo pronti. Non ho mai pensato di mancare di rispetto alla Roma dicendo che non la conoscevo bene”.