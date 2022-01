Sondaggio - Bonucci in Supercoppa: giusta la sanzione?

13-01-2022 17:00

La vittoria dell’Inter in Supercoppa verrà ricordata, più che per il gol al 120′ di Alexis Sanchez, per la furia di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero era pronto a entrare giusto in tempo per partecipare ai calci di rigore, ma i suoi compagni non sono riusciti a commettere il fallo tattico necessario a fermare il gioco e, anzi, nell’ultima azione utile i nerazzurri hanno trovato il 2-1 con la complicità di Alex Sandro.

Mentre l’attaccante cileno esultava, le telecamere si sono soffermate sull’alterco tra Bonucci e il segretario dell’Inter Cristiano Mozzillo: volano paroloni, spintoni e qualche manata di troppo, e alla fine il giudice sportivo ha deciso di multare il calciatore con una multa di 10 mila euro. Il web ovviamente si è diviso tra chi reclama una sanzione più pesante (magari una maxi squalifica in campionato) e chi, invece, riduce l’accaduto a un fatto di campo, probabilmente nato da una provocazione del dirigente avversario.

Tu da che parte stai? È giusta la sanzione rifilata a Bonucci o il giudice sportivo è stato troppo buono? Dicci la tua nel sondaggio!

ITALIAMEDIA