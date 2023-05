SONDAGGIO - Hamilton alla Ferrari sarebbe la mossa giusta?

Lewis Hamilton alla Ferrari: è la mossa giusta per risollevare le sorti del Cavallino? Diteci la vostra rispondendo al nostro sondaggio!

25-05-2023 15:12

Nelle ultime ore sta prendendo piede una voce che, se si concretizzasse, avrebbe del clamoroso: la Ferrari avrebbe pronta una mega offerta per strappare Lewis Hamilton alla Mercedes. L’approdo a Maranello del 7 volte campione del mondo inglese aprirebbe scenari imprevisti fino a poco tempo fa, tra cui persino l’addio alla Rossa di Charles Leclerc, sebbene il monegasco abbia reagito con apparente serenità alle domande riguardo a un’eventuale convivenza con Hamilton.

A livello di marketing sarebbe una mossa incredibile per la Ferrari, che si aggiudicherebbe un pilota di grandissima esperienza nonché il più vincente di sempre. Per Hamilton, invece, si tratterebbe del (presumibilmente) ultimo grande contratto della carriera (alcuni rumor parlano di 45 milioni all’anno) e un necessario cambio d’atmosfera dopo le ultime faticose stagioni in Mercedes.

Il rischio maggiore insito nell’operazione è di usare Hamilton come “tappeto” sotto cui nascondere i problemi della vettura. La Ferrari ha tuttora gravi problemi di affidabilità e di performance e sarà necessario un grande impegno da parte degli ingegneri per avvicinarsi ai due missili terra-terra brandizzati Red-Bull in mano a Max Verstappen e Sergio Perez.

Ma ora la palla passa a voi: cosa ne pensate di un eventuale approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari? Sarebbe una buona mossa? Vedete possibile una convivenza dell’inglese e di Charles Leclerc? Diteci la vostra rispondendo al nostro sondaggio.

