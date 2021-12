SONDAGGIO - Qual è l'impresa azzurra più memorabile del 2021?

Conserviamoci ben stretti i ricordi di questo 2021 sportivo perchè difficilmente, da italiani amanti dello sport, rivivremo nell’imminente futuro un altro anno così ricco di vittorie e soddisfazioni. L’Italia infatti ha trionfato in quasi tutte le discipline in cui è stata impegnata, infrangendo record e vincendo titoli e medaglie. Dal ciclismo alla pallavolo, dal calcio all’atletica, dallo sci al basket: c’è veramente l’imbarazzo della scelta e in questo sondaggio abbiamo provato a riassumere i 10 eventi sportivi più significativi per l’Italia nel 2021.

Vota il momento per te più indimenticabile oppure, se non lo trovi nell’elenco, faccelo sapere con un commento!

ITALIAMEDIA