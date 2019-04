Sondaggio Inter: i tifosi eleggono il prossimo allenatore

La volata Champions è lanciata, ma per l’Inter è già tempo di studiare il futuro. A meno di clamorosi colpi di scena, Luciano Spalletti saluterà a fine anno. La distanza chilometrica dalla vetta della classifica, i flop europei, le incomprensioni con l’ambiente e le frizioni conIcardi sanciranno il divorzio a fine stagione. Chi al suo posto? Sui social i tifosi hanno già dato vita a un sondaggio.

Vota Antonio – La maggior parte si schiera con Antonio Conte, che poi sembra anche il tecnico prescelto dai dirigenti e dalla proprietà. Tante le analogie tra la situazione attuale dell’Inter e quella in cui l’ex Ct della nazionale azzurra si ritrovò catapultato al momento del suo arrivo alla Juventus. “Meglio Conte, senza dubbio: ricordate come in poche settimane di lavoro riuscì a trasformare la Juve?”, sostiene un utente del web. “Fa niente che ha allenato ‘quelli’”, sottolinea un altro mentre una tifosa aggiunge: “All’Inter c’è bisogno di un allenatore di polso, che sappia motivare e tenere unito lo spogliatoio: ecco perché Conte sarebbe perfetto”.

Nostalgia Mou – Non scalda più di tanto i cuori, invece, il possibile ritorno di José Mourinho. Sulla clamorosa suggestione legata all’avvento dello Special One pesano i recenti flop del tecnico portoghese, reduce da un fragoroso esonero al Manchester United. “Mou è un grande ma ha già dato il meglio di sé”, scrive un sostenitore disincantato. “Affetto, gratitudine e riconoscenza eterna per Mourinho, ma se tornasse all’Inter un nuovo flop sarebbe quasi scontato”, è l’opinione di un altro. “Tra i due sicuramente meglio Conte”, taglia corto un altro ancora. Insomma, il responso è chiaro: i tifosi nerazzurri hanno già eletto il prossimo allenatore.

