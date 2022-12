14-12-2022 12:28

La diatriba su chi sia più forte tra Messi e Maradona infiamma tutti gli appassionati di calcio da oltre 15 anni. Da una parte il talento cristallino della Pulce argentina, dall’altra una vera e propria religione nata attorno alla leggenda del Pibe de Oro. Quando si parla di fenomeni del genere non ci si può limitare a contare i gol fatti o i Palloni d’Oro vinti, perchè rispondere alla domanda “è più forte Messi o Maradona?” è un po’ come decidere se si vuole più bene a mamma o a papà. Ecco perchè rispondere al sondaggio di oggi è così complicato…

Lionel Messi, la Pulce che ha raccolto l’eredità di Maradona

Messi nasce il 24 giugno 1987, a un anno di distanza dal più importante trionfo nella carriera di Maradona: il Mondiale di Messico 1986. In comune i due hanno un sacco di cose: il sangue argentino, un piede sinistro incantato e la capacità, con le proprie giocate, di far innamorare del pallone anche chi di calcio non se ne intende. Palmares alla mano, Messi ha vinto oltre 30 trofei di club tra campionati, coppe nazionali e Champions League (4) contro gli “appena” 9 di Diego, che però ha trascorso gli anni più importanti della sua carriera al Napoli, una squadra che è diventata grande grazie a lui e che, con il suo D10s, ha vinto due storici scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Messi può anche vantare 7 palloni d’Oro in bacheca, un riconoscimento che ai tempi di Maradona era riservato ai calciatori europei e che lui ha soltanto ricevuto alla carriera nel 1995.

Messi o Maradona? Le vittorie in Nazionale

Mettiamo per un secondo da parte il talento e i riconoscimenti: a oggi, la vera differenza tra Messi e Maradona la fa il Mondiale vinto nel 1986 da Diego. Messi ci è andato vicino nel 2014, quando ha perso in Brasile la finale con la Germania, e domenica ha la possibilità di riprovarci. La Coppa del Mondo è l’unico titolo che manca alla bacheca di Leo, lui che aveva detto addio alla Albiceleste dopo le tre finali perse (oltre al Mondiale 2014, anche due edizioni di fila della Coppa America) salvo ripensarci e rifarsi con gli interessi, alzando prima la Coppa America del 2021 e poi raggiungendo la seconda finale mondiale (nonchè ultima partita con la Seleccion, come ha lui stesso annunciato) della sua incredibile carriera. Ma visto che “non è da un rigore che si giudica un calciatore” come dice la canzone di De Gregori, potremmo dire che neppure una finale vinta o persa possono cambiare il giudizio che abbiamo oggi su Messi.

Chi è quindi più forte tra Messi e Maradona? Dicci la tua rispondendo al sondaggio qui sotto!