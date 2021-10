SONDAGGIO - Orsato non concede il vantaggio alla Roma: errore o no?

18-10-2021 09:56

Minuto 44 di Juve-Roma. Dopo un’azione rocambolesca in area juventina, il pallone arriva sui piedi di Mkhitaryan che viene però steso da Szczesny. L’arbitro Orsato fischia il rigore e ammonisce il portiere. Nel mentre il guardalinee sbandiera il fuorigioco del giallorosso. In una frazione di secondo il pallone finisce ad Abraham che mette in rete a porta vuota (ma a gioco fermo ormai). Minuti di confusione totale. Interviene il Var che conferma la decisione di Orsato. Poi Veretout sbaglia il rigore e a questo punto iniziano le polemiche. Polemiche che vengono ingigantite dalla seconda grande svista di Orsato che al rientro in campo dopo l’intervallo viene pizzicato dalle talecamere mentre spiega a Cristante il perché della sua decisione, condensabile nella frase: “Con un rigore non si dà mai il vantaggio…”. Gli esegeti del regolamento lo sbugiardano e fioccano le accuse di filo-juventinismo per il fischietto di Schio (lo stesso del famosissimo caso Pjanic di 3 stagioni fa). A questo punto chiediamo a voi una valutazione dell’accaduto. Dando per scontata la buonafede del direttore di gara, non applicare la regola del vantaggio è stato un errore di che entità? A voi giudicare

VIRGILIO SPORT