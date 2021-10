Juve-Roma, polemica sul vantaggio negato: Orsato sotto accusa

17-10-2021 23:21

La Juventus supera la Roma per 1-0 nel posticipo grazie al gol di Moise Kean, ma le moviole di tutti i quotidiani lunedì saranno sicuramente focalizzate sul dubbio episodio che ha contraddistinto il finale del primo tempo. Al 42′ sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, l’arbitro Daniele Orsato assegna un calcio di rigore alla Roma, fischiando l’interruzione del gioco appena prima del gol al volo di Tammy Abraham, a segno a porta vuota, non concedendo così il vantaggio agli ospiti. Polemiche a non finire in campo, e polemiche sui social. Andiamo a vedere esattamente cosa è successo.

L’azione, piuttosto convulsa e confusa, nasce da una palla persa da Giorgio Chiellini in uscita. La sfera arriva tra i piedi di Mkhitaryan, che con uno scavetto supera il portiere polacco, che stende l’armeno in uscita. La palla finisce ad Abraham che col sinistro al volo insacca a porta vuota. L’arbitro Orsato però al momento del gol aveva già fischiato per assegnare il penalty ai giallorossi.

La Roma ha poi sbagliato il tiro dal dischetto (errore di Veretout, il primo su rigore), e ciò non ha fatto altro che esasperare ancora di più gli animi dei giocatori giallorossi.

A rinfocolare le polemiche ciò che hanno immortalato le telecamere di DAZN durante l’intervallo. Nel tunnel che porta agli spogliatoi si è svolto un colloquio chiarificatore tra il direttore di gara Orsato e il mediano della Roma Cristante, evidentemente intento a chiedere spiegazioni in merito all’episodio. Queste alcune parole dell’arbitro di Schio colte dalle telecamere dell’emittente streaming:

“Il vantaggio su rigore non si dà mai. Poi hai tirato il calcio di rigore, dai la colpa a me perché hai sbagliato il calcio di rigore…”. E ancora: “Il portiere esce, fallo, rigore… No, fuorigioco… Fischio, tutti si fermano… E se non fischio?… Su rigore, non si dà mai il vantaggio eh…”, sono le frasi che stanno scatenando una bufera sui social.

Come evidenzia anche la Gazzetta dello Sport, in verità le parole di Orsato non corrispondono al vero a livello regolamentare, in quanto il vantaggio può essere deciso dall’arbitro in ogni zona del campo e in base al tipo di giocata e non ha alcuna limitazione relativa al fallo da rigore.

OMNISPORT