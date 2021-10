La Juventus non si ferma più ma sui social scoppia la polemica

17-10-2021 22:50

Una settimana di polemiche davanti. La Juventus dimostra di aver ritrovato fiducia e solidità, conquista tre punti pesantissimi per continuare la scalata verso le zone alte della classifica e infligge alla Roma la terza sconfitta in questa stagione. Ma le polemiche riguardano le decisioni del direttore di gara Orsato, che nel primo tempo commette un errore evidente che nega il pareggio ai giallorossi ed apre così ad una settimana di clamorose polemiche sulla direzione arbitrale.

Sui social infuria la polemica

La vittoria della Juve sembra quasi passare in secondo piano nonostante si tratti di un successo pesantissimo. Nel primo tempo infatti l’arbitro Orsato decide di fischiare un rigore a favore della Roma che due secondi dopo sarebbe andata a segno con Abraham. Il rigore è stato poi sbagliato pesando così ancora di più sulla valutazione del fischio del direttore di gara.

Sui social si scatena una polemica furibonda. Le critiche nei confronti di Orsato sia da parte dei tifosi che degli addetti ai lavori è senza precedenti. La gara finisce quasi per passare in secondo piano: “Quattro anni fa tolse al Napoli uno scudetto già vinto e spiegò di aver sbagliato perché “troppo vicino all’azione”. Stasera ha compiuto una nefandezza, l’ennesima, da ritiro del patentino”, scrive Paolo Ziliani.

Anche il giornalista della Rai, Alessandro Antinelli interviene nella polemica: “Ho sentito non uno ma tre arbitri per cercare di capire perché Orsato non abbia dato vantaggio. Risposta di tutti e tre: incomprensibile”. Ma ci sono anche le proteste dei tifosi: “Il mancato vantaggio è l’ennesimo scempio di una storia infinita”.

La replica dei tifosi juventini

I fan della Juventus però provano a porre un’argine alla polemica arbitrale sostenendo che sullo sviluppo dell’azione, la palla prima di arrivare ad Abraham venga toccata di mano da Mkhitaryan: “Ma il fallo di mano non l’avete visto o fate finta? Il gol sarebbe stato comunque da annullare, ma ovviamente dire questo non fa comodo alla vostra narrazione complottista”. Anche Salvo la pensa allo stesso modo: “E’ meglio che vi tenete il rigore perché se segna Abraham il Var lo annulla per assist di mano dell’armeno e in quel caso non potrebbe più neanche tornare indietro per dare rigore alla Roma”.

