SONDAGGIO - Ottavi di Champions: Juve e Inter possono farcela?

13-12-2021 17:54

Il ridicolo sorteggio di Nyon ha stravolto quelli che in un primo momento erano sembrati accoppiamenti favorevoli per le due superstiti italiane in Champions. Invece la Juve ha scambiato lo Sporting con il Villarreal e l’Inter che aveva avuto in sorte l’Ajax si è ritrovato accoppiato al Liverpool, già giustiziere del Milan.

I bianconeri per l’ennesima volta hanno un ottavo “facile“, ma questo, lo sanno benissimo i tifosi juventini, è un pessimo segnale. Lione e Porto negli ultimi due anni erano stati salutati come un sorteggio fortunato e poi si sa bene come sia finita in entrambi i casi. Il Villarreal gode del fatto di essere una squadra sottovalutata e invece ha nel gruppo e nel suo allenatore, una miscela pericolosissima, lo ha purtroppo imparato anche l’Atalanta. Quindi come al solito per la Juve il problema sarà soprattutto come intende affrontare la doppia sfida con il sottomarino “Amarillo”: se crede di aver di fronte il Barcellona o il Real allora potremmo vedere partite di alto spessore, se invece pensa di affrontare Empoli o Venezia, allora saranno dolori.

L’Inter affronterà come detto il Liverpool. Una delle grandi favorite alla vittoria finale. Una rosa infinita di giocatori di altissimo livello guidati da un allenatore decantato e sicuramente vincente. Sulla carta per i nerazzurri sarà durissima. Ma finora la truppa di Inzaghi si è dimostrata competitiva e piena di risorse: in realtà la doppia sfida con i reds sarà più equilibrata di quello che gli stessi inglesi pensano alla vigilia.

