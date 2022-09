SONDAGGIO - Quale squadra necessita di un colpo di mercato last minute?

01-09-2022 13:53

L’ultimo giorno di mercato è in grado di regalare acquisti che possono cambiare totalmente le sorti di una squadra. In prima fila si collocano le big italiane che ogni anno si sfidano per assicurarsi il colpo più grande. Quest’anno gli occhi sono tutti puntati sul Napoli che sta studiando da settimane un modo per portare al Diego Armando Maradona il portoghese Cristiano Ronaldo.

Juventus, fuori Szczesny dentro un nuovo portiere?

Nel corso della partita contro lo Spezia, l’estremo difensore della Juventus ha dovuto abbandonare il campo al 41’ dopo un’uscita che gli è costata una distorsione alla caviglia destra. I pali bianconeri sembrano essere abbastanza al sicuro dal momento in cui ci sono Perin e Pinsoglio a subentrare al polacco. Tuttavia, bisogna anche riconoscere che nell’ultimo giorno di mercato l’ultima parola non è mai detta e la Vecchia Signora potrebbe sorprendere i propri tifosi con l’acquisto di nuovo portiere in extremis. Per il momento non ci sono nomi in circolazione: bisognerà aspettare le 20.00 di questa sera per scoprire un possibile colpo last minute.

Milan, dopo Dest ci sono altre piste aperte?

I rossoneri si sono scatenati nell’ultimo giorno assicurandosi Vranckx e Dest. Il centrocampista belga e il difensore statunitense arrivano con la formula del prestito di diritto di riscatto. Il programma della giornata prevede per entrambi visite mediche e firma dei contratti. Per il momento si vocifera dell’arrivo dell’ala destra del Chelsea Christian Pulisic, ma sembrerebbe essere solo una suggestione.

Inter, affare Jordi Alba e Akanji sfumato

Da un po’ di tempo i nerazzurri avevano puntato gli occhi sul difensore svizzero Akanji, che proprio nella giornata di oggi ha firmato con il Manchester City fino al 2027. Poi sembrava si fosse aperta una pista per Jordi Alba, ma pare si sia già chiusa dopo una serie di trattative con il Barcellona. È chiaro che in questo ultimo giorno di mercato la Beneamata stia puntando tutto sulla difesa. I nomi più papabili sono quelli di Francesco Acerbi e Dan-Axel Zagadou. Quest’ultimo, svincolatosi dal Borussia Dortmund e con uno stipendio più basso di quello di Acerbi, potrebbe rappresentare il colpo deluxe dell’Inter.

Il Napoli non molla per Cristiano Ronaldo

Ormai da giorni non si fa altro che parlare di un possibile avvicinamento di Cristiano Ronaldo al Napoli. Al portoghese piacerebbe ritornare a giocare in Champions League, possibilità che si concretizzerebbe con un suo ritorno in Serie A. Il suo arrivo al Napoli per il momento non è una speranza da accantonare totalmente. Caduta l’ipotesi dello scambio con Victor Osimhen dopo l’investimento dello United per Antony, l’affare che porterebbe il portoghese in terra partenopea si potrebbe concludere con la formula del prestito secco con ingaggio pagato dal Manchester.

