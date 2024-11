SONDAGGIO - Sinner riuscirà a trascinare l'Italia in Coppa Davis al raddoppio e alla vittoria dell'insalatiera?

Gli Azzurri arrivano a Malaga da favoriti, trascinati ancora una volta da Jannik Sinner. Riuscirà l'Italia a confermarsi e a conquistare l'insalatiera? Vota

Sappiamo che è possibile, ma si dovranno calibrare testa e risorse dopo l’esordio con sconfitta dell’Italia contro l’Argentina a Malaga. Dal 19 al 24 novembre, si potrebbe replicare il sogno azzurro: Jannik Sinner e compagni tenteranno in ogni modo di centrare il clamoroso raddoppio consecutivo in Coppa Davis. Si parte giovedì 21 novembre con la sfida proprio contro gli argentini.

Debutto con sconfitta per l’Italia, Musetti ko

Contro Cerundolo, Musetti non è riuscito a trovare i colpi e la strategia giusta per disturbare l’argentino che lo ha liquidato in due set con il punteggio inequivocabile di 6-4, 6-1. La partenza di Lorenzo con un doppio fallo che aveva immediatamente destato preoccupazione, non aveva però gettato nello sconforto i suoi estimatori, educati alle improvvise inversioni di tendenza del giocatore azzurro.

Peccato che stavolta Cerundolo abbia trovato una motivazione assoluta e prevaricato, senza se e senza ma, Musetti che ha consentito all’Argentina di giocarsi questa occasione.

L’Italia rimane dunque aggrapparsi a Jannik Sinner, fresco vincitore delle ATP Finals 2024 a Torino contro l’americano Taylor Fritz.

Sinner contro Baez a Malaga

Su questo campo, lo aspetta l’ultima fatica di un anno che è stata la stagione della svolta per il numero 1 del ranking mondiale: la conquista della vetta della classifica, due tornei del Grande Slam ovvero Australian e Us Open e la ciliegina delle ATP Finals, a Torino, sono i passaggi chiave della stagione.

Adesso che abbiamo incassato questo risultato negativo al debutto, tocca a Sinner trascinare l’Italia in questo incontro contro Sebastian Baez per rimanere in corsa.