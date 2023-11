Sondaggio tennis, ATP Finals 2023: fino a dove può spingersi Sinner?

Dopo quella che è stata senza ombra di dubbio la sua miglior stagione, con tanto di primo Master 1000 vinto in Canada e ben sette successi su giocatori in top 5, Jannik Sinner si candida a essere uno dei protagonisti delle prossime ATP Finals che si terranno al Pala Alpitur di Torino dal 12 al 19 novembre, torneo dove l’altoatesino si presenta come quarta testa di serie.

In confronto ai predecessori italiani, Barazzuti nel 1978 e Berrettini nel 2019 e nel 2021, quando venne sostituito proprio da Jannik, questo Sinner appare avere qualche chance in più di lasciare il segno nel torneo di fine anno che raccoglie solo l’élite del tennis. Per passare il proprio girone e accedere alle semifinali dovrà arrivare nei primi due posti nel Gruppo Verde, dove è stato estratto insieme a Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune. Questo il bilancio di Sinner negli scontri diretti con i prossimi avversari:

0-2 vs Rune

Due gli scontri diretti e due le vittorie per il giovane talento norvegese che ha battuto Sinner nel 2022 a Sofia e nel 2023 a Montecarlo.

0-3 vs Djokovic

Precedenti negativi anche contro il numero uno al mondo Novak Djokovic che vedono il serbo avanti con un netto 3-0.

2-5 vs Tsitsipas

Tanti e pochi fortunati anche i precedenti con il greco Stefano Tsitsipas: 2-5 il computo complessivo a favore del greco con il tennista di San Candido che ha vinto l’ultimo duello sul cemento di Rotterdam.