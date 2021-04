Sonego non si ferma più: "Ora mi godo la finale"

Lorenzo Sonego ha conquistato la finale dell’ATP Cagliari 2021, imponendosi in semifinale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 dopo 2 ore e 39 minuti: “Ho avuto un momento difficile nel secondo set, lui è salito molto e io sono calato tanto. Comunque sono ripartito nel terzo e mi sono tranquillizzato, perché mi sentivo forte e in grado di vincere la partita anche se lui stava giocando davvero un gran tennis. Ho provato a rimettere i piedi dentro al campo, visto che nel secondo ero arretrato un po’, e sono riuscito a comandare il gioco con un terzo set praticamente perfetto”.

“Cerco sempre di prendere energie dal mio team, perché mi danno i consigli giusti e mi caricano sempre. È sempre un buon supporto in partite così dure, dove non si era messa bene, ma loro sono sempre positivi e mi hanno dato la spinta necessaria per vincere l’incontro. Ora mi godrò la finale”. Sonego se la vedrà con il vincente della sfida tra il serbo Laslo Djere ed il georgiano Nikoloz Basilashvili.

OMNISPORT | 10-04-2021 15:26