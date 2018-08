Sorpresa Inter, spunta l'alternativa a Modric

L’Inter è a Madrid. Squadra e dirigenza. Ufficialmente per l’amichevole di lusso contro l’Atletico dell’ex Cholo Simeone, ultimo test estivo per entrambe prima dell’inizio delle partite che contano, rispettivamente la Supercoppa Europea contro il Real a Tallinn per i colchoneros e il debutto in campionato per i nerazzurri, domenica sera sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia.

Nel concreto, però, è noto che il ds Piero Ausilio e il resto dello staff dirigenziale nerazzurro confidano ancora in novità in extremis sul fronte Modric. Il sogno di mezza estate del mercato interista sembra destinato a restare tale perché il centrocampista croato pare vicino al rinnovo con i campioni d’Europa, fatto che lo farebbe ovviamente uscire dai radar e dai sogni di Spalletti. Mai dire mai, ma qualora l’affare sfumasse davvero ci sarebbe da rimettere insieme i cocci in poche ore. A parole, l’allenatore non sembra volere altri rinforzi per il centrocampo, nonostante non sia arrivato neppure Vidal, ma la coda del mercato può sempre regalare sorprese e colpi imprevisti. Meglio se riguardano giocatori già conosciuti. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', infatti, l’ultimo colpo in entrata dell’estate interista potrebbe non essere Keita, in arrivo dal Monaco, bensì Rafinha.

Proprio il centrocampista spagnolo naturalizzato brasiliano, figlio di Mazinho e fratello di Thiago Alcantara, già nerazzurro nella seconda parte dello scorso campionato. Il rendimento di Rafinha è stato soddisfacente e lo stesso giocatore non ha mai nascosto il dispiacere per aver dovuto lasciare l’Italia dopo che l’Inter non ha potuto esercitare il diritto di riscatto dal Barcellona per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. Adesso che Rafinha, pur avendo convinto nel pre-campionato blaugrana, sarebbe chiuso nella rosa di Valverde, si apre l’ipotesi del clamoroso ritorno. Nessun club della Liga è interessato, in Premier il mercato è chiuso e l’Inter sembra doversi preoccupare solo del Benfica. La volontà del giocatore è però quella di tornare in Italia e le caratteristiche farebbero comodo a Spalletti. La formula sarebbe identica a quella della passata stagione, prestito con diritto di riscatto. Affare, nel caso, da ultimi minuti. Modric permettendo…

SPORTAL.IT | 11-08-2018 20:25