Sorpresa Pogba: si allena con i compagni e punta la Lazio

Il centrocampista francese della Juventus potrebbe essere vicinissimo al rientro, già alla vigilia di Pasqua contro i biancocelesti

03-04-2023 12:13

Paul Pogba, a sorpresa, ieri si è allenato con gli altri compagni alla Continassa. Il suo rientro dunque potrebbe essere vicinissimo, già sabato contro la Lazio all’Olimpico. Impensabile naturalmente che venga convocato domani per la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Secondo Tuttosport, molto dipenderà da come reagirà fisicamente il francese nei prossimi allenamenti, ma l’obiettivo concreto è rientrare tra i disponibili per la sfida contro la seconda in classifica, la squadra di Maurizio Sarri. Venerdì, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri aveva detto di non sapere quando il centrocampista sarebbe potuto tornare.