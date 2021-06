Sorriso Suns, Chris Paul torna a disposizione

Il calvario di Chris Paul è ufficialmente finito. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, è infatti ufficiale il via libera ottenuto dal play dei Phoenix Suns, che potrà tornare a disposizione di coach Williams per gara 3 della finale di Western Conference contro i Los Angeles Clippers.

Paul è uscito dal protocollo Covid-19 in cui era entrato al termine della serie di semifinale contro Denver dopo essere venuto a contatto con un positivo al Coronavirus.

La franchigia dell’Arizona ha così potuto inserire il nome di CP3 nell’elenco dei giocatori a disposizione per la gara che potrebbe orientare la serie contro Los Angeles, sotto 2-0 dopo le prime due partite.

Per il 36enne Paul, illustre ex dei Clippers, riprende quindi la caccia alla prima finale NBA della carriera, traguardo che invece i Suns non raggiungono dal 1993-

OMNISPORT | 24-06-2021 09:45