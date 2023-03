Sorteggi Coppa Davis: Italia con Canada, Svezia e Cile

Fase a gironi in programma dal 12 al 17 settembre. Gli azzurri hanno usufruito di una wild card e salteranno il turno preliminare di qualificazione

29-03-2023 18:24

L’Italia affronterà Canada, Svezia e Cile in Coppa Davis. Si sono svolti i sorteggi della fase a gironi, in programma dal 12 al 17 settembre. Gli azzurri di Filippo Volandri hanno usufruito di una wild card grazie alla quale salteranno il turno preliminare di qualificazione. Al Palasport di Bologna, dunque, ci sarà una specie di sfida di ritorno contro la Svezia (si erano affrontate l’anno scorso all’Unipol Arena), poi ecco il Canada detentore dell’insalatiera. Infine, i sudamericani del Cile.

Questi sono i quattro gironi:

Gruppo A (Bologna): Canada, Italia, Svezia, Cile

Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera

Gruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud

Gruppo D (in una città croata): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia.

Curiosità: a Valencia potremmo assistere a una super sfida tra Nadal e Djokovic. Non è stata ancora definita, invece, la sede croata del girone D. Alle Finals si qualificano le prime due di ogni girone. L’ultimo atto della competizione a squadre si giocherà dal 21 al 26 novembre a Malaga. Sarà la prima edizione, dal 2019, senza il gruppo Kosmos, in attesa di altre novità legate al format che potrebbero prendere forma dal 2024 in avanti.