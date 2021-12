Sorteggio Champions-bis: per i tifosi della Juve va bene anche così

13-12-2021 15:27

La seconda volta dovrebbe essere quella buona. L’Uefa chiude una giornata da incubo sbagliando i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Tutto da rifare anche per i tifosi che seguono l’evento. La Juventus pesca lo Sporting Lisbona nella prima urna, e quando il sorteggio si ripete riescono a evitare nuovamente lo spauracchio PSG trovando sulla propria strada il Villarreal.

Juventus-Villarreal: i tifosi tirano un sospiro di sollievo

La formazione spagnola che ha eliminato dalla competizione l’Atalanta rappresenta un ostacolo forse più ostico rispetto allo Sporting Lisbona ma di certo non insuperabile. Milena però preferisce rimanere cauta: “La Juventus non può sottovalutare nessuno. Quindi manteniamo un profilo basso”. Mentre Federico sembra decisamente più ottimista: “Forse ci è andata meglio di prima, forse”. E ancora: “Meglio il Villarreal dello Sporting. Ma per come siamo messi non ci sono tante certezze”.

Sorteggio ripetuto: tifosi scatenati sui social

La decisione della Uefa di far ripetere il sorteggio dopo le irregolarità nel corso del primo scatenano l’ironia dei tifosi: “Se la Juventus becca il Psg e l’Inter il Bayern Monaco chiediamo l’intervento della safety car”, scrive Michele facendo riferimento al clamoroso finale in Formula 1. Molti tifosi invece se la prendono con Ceferin da mesi nel mirino dei bianconeri: “A Ceferin non andava bene lo Sporting per la Juventus, il sorteggio sarà ripetuto fino a quando non uscirà il PSG”.

L’ironia però colpisce anche la Juventus come nel messaggio di Sirio: “Il sorteggio Champions è da rifare, per errore era stata inserita nell’urna la pallina della Guardia di Finanza, ma la Juventus l’aveva già incontrata”. Mentre Rigoli scrive: “La Juve ha manomesso i sorteggio così da poter uscire con il PSG e non dover lamentare la dipartita agli ottavi con la solita squadra abbordabile. Complimenti a loro”.

La rabbia contro la Uefa e Ceferin

Dopo il caso Superlega e i rapporti tesi con la Uefa, i tifosi della Juventus si scagliano ancora una volta contro il presidente Ceferin: “Mettono le palline nelle urne sbagliate invenendo quelle di Manchester United e Liverpool, e danno la colpa al software. L’Uefa è governata da incapaci”. E ancora: “8 palline c’erano da mettere se non siete capaci, dovete andare a casa”. E su Twitter torna in tendenza l’hashtag CeferinOut: “I baroni di Nyon non sono manco più in grado di organizzare i sorteggi di Champions in modo regolare. Dateci subito la Supelega”.

