Sorteggio complicato per l'Under 21 agli Europei

18-10-2022 20:47

E’ stato indigesto il sorteggio del raggruppamento azzurro in vista della fase finale in programma tra Georgia e Romania in estate: la squadra di Paolo Nicolato, inserita in seconda fascia, affronterà Francia, Norvegia e Svizzera.

Questo il giudizio del CT dell’Italia: “Speravo meglio: a essere sinceri è un girone che ci motiva molto, perché è il girone più duro. Abbiamo pescato la squadra più forte, la Svizzera, che ha fatto i nostri stessi punti, piazzandosi al secondo posto nel suo girone, mentre noi siamo stati primi; poi abbiamo la Norvegia, una squadra molto fisica e la Francia, che si tiene a un livello altissimo. Speriamo di arrivare bene e di giocarcela con ragazzi che hanno alle spalle un certo minutaggio: avremo di fronte squadre con elementi di solito molto impiegati nei rispettivi campionati”.

Questo il programma dell’Under 21:

– 22 giugno: Italia-Francia

– 25 giugno: Italia-Svizzera

– 28 giugno: Italia-Norvegia

Le prime due del girone andaranno ai quarti: l’Europeo inoltre designerà le tre Nazionali che disputeranno l’Olimpiade parigina, cui ovviamente è qualificata di diritto la selezione transalpina.