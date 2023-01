Sospiro di sollievo in casa Juve: per Di Maria solo crampi

08-01-2023 13:36

Sospiro di sollievo in casa Juventus: Angel Di Maria non si è fermato di nuovo. L’argentino è uscito a metà secondo tempo contro l’Udinese dopo essersi toccato il polpaccio, ma secondo Tuttosport erano solo crampi e il Fideo è andato in panchina per precauzione, per poter essere disponibile venerdì sera nel big-match del Maradona contro il Napoli capolista.

Di Maria, campione del mondo con l’Argentina, finora ha avuto uno scarso minutaggio con i bianconeri proprio a causa dei tanti contrattempi fisici e ieri era tornato in campo dal primo minuto contro i friulani, dispensando alcuni bei colpi.