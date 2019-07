Sossio Aruta a Ursula Bennardo: "Paura di ferire te e la bambina"

Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo si è ristabilito un equilibrio, per quanto fragile. E l’attesa per l’arrivo della piccola Bianca – previsto ad ottobre – parrebbe aver messo davanti a innumerevoli responsabilità l’ex protagonista di Uomini e Donne – Trono Over e noto calciatore. In una lettera molto accorata, pubblicata sul settimanale DiPiù, Aruta risponde a quanto gli aveva domandato attraverso le colonne del settimanale la sua compagna, incinta di sei mesi. Ursula ha ribadito il suo sentimento e l’intenzione di sposarlo, ma non ha smentito i contenuti di quella lettera.

“Quando a ottobre la nostra bambina verrà al mondo – ha scritto nella lettera pubblicata da DiPiù – e la situazione sarà più tranquilla, vedrai che tutto tornerà alla normalità”. Ora infatti ha paura di far male tanto a lei quanto alla piccola: “L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato dalla tua condizione di donna incinta. Credimi, lo so, forse è sbagliato, ma io ti cerco di meno non perché non ti desidero più come prima ma solo perché ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina“.

Poi ci sono le ragioni di un uomo che, a quasi 50 anni, cerca il suo posto nel mondo: “Oggi, però, da quando si è conclusa la nostra parentesi a Uomini e Donne, mi trovo a quasi cinquanta anni a dovermi nuovamente reinventare. A dover cercare un lavoro per contribuire ai conti di casa. E non è facile. Non è assolutamente facile. I pensieri spesso mi assalgono. Le ansie mi consumano”.

Chiusa, infatti, il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi, per Sossio si profilano nuovi impegni in giro per l’Italia, sull’onda di questa ritrovata notorietà che non ha ancora aiutato Aruta a collocarsi in un contesto professionale che lo soddisfi e che lo aiuti a raggiungere gli obiettivi personali e della nuova famiglia che sta costruendo proprio con Ursula.

