Sottil: "Così prendiamo in giro le persone"

Il tecnico dell'Udinese: "Ogni domenica dico la stessa cosa"

26-02-2023 20:56

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil è durissimo a Dazn dopo il pareggio con lo Spezia: “Ogni domenica dico la stessa cosa, così si rischia di prendere in giro le persone, anche oggi siamo qui a dire le stesse cose: siamo partiti bene, ma ora non posso più accettare gol così”.

“Sono veramente arrabbiato, una squadra della nostra categoria non può subire questi gollonzi: la colpa è soltanto nostra, non dobbiamo cercare scuse o alibi. Ci sta mancando il mestiere, stiamo facendo tutto per superare questo momento, poi dobbiamo fare fallo e non facciamo fallo. Nel calcio i bravi ragazzi non vincono, così mi sono stufato”.