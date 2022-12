Spagna, Hugo Sanchez: "Hanno perso apposta per evitare il Brasile"

02-12-2022 21:48

La sconfitta della Spagna con il Giappone nel terzo e ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar ha fatto molto discutere perché così le Furie Rosse hanno perso il primo posto in classifica. Ora agli ottavi affronteranno il Marocco e ai quarti potrebbero sfidare il Portogallo. Ai microfoni di Espn, così l’ex attaccante di Atletico Madrid e Real Madrid Hugo Sanchez ha lanciato una forte accusa alla Spagna.

Queste le sue parole: “Io non c’ero e non sono nella mente di Luis Enrique, ma lui avrà pensato a quale fosse il modo migliore per evitare il Brasile nei quarti di finale. Penso che abbia perso apposta. Certo è un rischio, ma uno di quelli che vale la pena di correre. Non penso che temano il Brasile, ma di sicuro lo rispettano“.