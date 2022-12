Spagna, Morata: "Abbiamo dato tutto. I più feriti siamo noi"

07-12-2022 21:48

La Spagna è uscita agli ottavi di finale dai Mondiali anche in questo 2022 in Qatar. Una cocente eliminazione ai rigori contro il Marocco per tutti i giocatori delle Furie Rosse, tra cui Alvaro Morata che ha commentato così su Instagram la sconfitta: “Il sogno dei Mondiali si è concluso molto prima del previsto e in modo molto doloroso. Siamo davvero dispiaciuti per i milioni di tifosi che ci hanno sostenuto, in Qatar e dalla Spagna”.

“Anche per le nostre famiglie, che sono sempre in difficoltà – ha continuato Morata -. I più feriti siamo noi, perché giocare un Mondiale è qualcosa di molto speciale e dire addio così è molto difficile. Abbiamo dato tutto per cercare di rendere felice il nostro Paese, ma è chiaro che le cose non sono andate come avremmo voluto. Grazie a tutti per il vostro sostegno”.