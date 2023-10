Simeone dopo Morata ha un altro gioiello: Riquelme, top e flop della Liga

Sesto successo di fila per l'Atletico Madrid di Simeone, che vola con Riquelme e Morata, continua la favola del Girona. Il Siviglia non decolla

30-10-2023 11:38

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’undicesima giornata della Liga nel segno delle due squadre di Madrid. Il Real di Ancelotti ha battuto il Barcellona in rimonta nel Clasico grazie alla doppietta di un super Bellingham, mentre l’Atletico ha mandato al tappeto l’Alaves centrando il sesto successo di fila. Sugli scudi il 23enne Rodrigo Riquelme.

Top e flop della Liga: sesta meraviglia per l’Atletico Madrid

Colchoneros sempre più in rampa di lancio. La squadra di Diego Simeone si sbarazza 2-1 dell’Alaves, conquistando così la sesta vittoria consecutiva. Messa la freccia sul Barcellona, l’Atletico Madrid è ora secondo in classifica a tre punti dalla vetta occupata da Real e Girona, ma con una gara in meno per via della gara rinviata a inizio settembre col Siviglia.

Il Cholo si coccola i suoi gioielli: a decidere la sfida del Civitas Metropolitano sono stati Riquelme e Morata, al sesto centro nella Liga nonostante un’estate trascorsa con la valigia in mano. Il 23enne Riquelme, talento del settore giovanile, si sta consacrando in casa dopo le esperienze in prestito con Bournemouth, Mirandés e Girona. “Sta iniziando a dimostrare quello che volevamo da lui” ha commentato il Cholo, che ha collezionato la panchina numero 450 in campionato con l’Atletico.

Real al settimo cielo con Bellingham e il Girona non si ferma

Doppio Bellingham e bye bye Barcellona. L’inglese ribalta il Clasico e inguaia Xavi. Gundogan illude i blaugrana, poi l’ex Borussia Dortmund sale in cattedra: pareggia al 68′ e firma il blitz dei blancos al 92′. Per il classe 2003 13 gol in altrettante presenze con le merengues tra campionato e coppa: fenomenale. Continua la favola del Girona, che prevale sul malmesso Celta Vigo di Rafa Benitez soltanto nel recupero. È Yangel Herrera a consentire ai catalani di mantenere il passo del Real Madrid.

Il Siviglia non decolla, l’Almeria è un disastro

Il cambio in panchina finora non ha sortito effetti in casa Siviglia. Anche con Diego Alonso gli andalusi non decollano. Ocampos e Rakitic evitano un ko che sarebbe stato fragoroso sul campo del Cadice (2-2), ma ormai la vittoria manca da quattro turni e la classifica fa paura.

Tra i flop di giornata, oltre al Barcellona – falcidiato però dalle assenze – e il solito Celta Vigo, va annoverato anche un Almeria allo sbando totale. Sconfitto 2-1 in casa dal Las Palmas, l’undici di Gaizka Garitano è stra-ultimo con soli tre punti.