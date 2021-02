Spal avvisata: il Vicenza è imbattibile sui calci piazzati

Separate da dieci punti in classifica, ma reduci da ruolini simili nelle ultime cinque partite (rispettivamente cinque e quattro punti raccolti), Vicenza e Spal si affrontano al “Menti” per la quinta di ritorno.

Il Vicenza ha subito almeno due gol in tre delle ultime quattro sfide di Serie B contro i ferraresi (nove gol totali nel parziale), dopo aver tenuto la porta inviolata in ciascuna delle precedenti tre partite di cadetteria contro i ferraresi.

La squadra dell’ex Pasquale Marino ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie B contro il Vicenza (un pareggio), dopo non aver mai ottenuto un successo nelle precedenti otto sfide di cadetteria contro i veneti (quattro pareggi, quattro sconfitte).

Nessuna squadra ha pareggiato più match casalinghi del Vicenza in questo campionato (otto su 11); tuttavia, la squadra veneta ha perso la sfida interna più recente contro il Monza.

La Spal ha raccolto soltanto quattro punti nelle ultime cinque partite di campionato (quattro pareggi e una sconfitta); nel parziale, hanno fatto peggio solo Entella (tre) e Pescara (uno).

Nessuna squadra ha segnato più gol (sette, come il Chievo) su azione di calcio d’angolo del Vicenza in questo campionato: quella veneta è anche quella che ne ha subiti meno (soltanto uno) da questa situazione di gioco nel torneo in corso.

Davide Lanzafame ha preso parte a un gol in ciascuna delle prime due partite di questo campionato giocate con la maglia del Vicenza, in entrambi i casi da subentrato: rete nel match interno contro il Monza e assist nell’ultima trasferta di Salerno.

Salvatore Esposito è il giocatore più giovane ad avere preso parte ad almeno sette gol in questo campionato: tre reti e quattro assist.

OMNISPORT | 19-02-2021 19:22