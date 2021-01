Spal, Floccari non si pone limiti: "Si può riaprire un ciclo"

Sergio Floccari non è riuscito ad “emulare” Simone Missiroli, in gol da ex contro il Sassuolo nell’ottavo di finale di Coppa Italia vinto 2-0 dalla Spal al “Mapei Stadium”.

L’attaccante calabrese è stato comunque protagonista della partita e in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ si è detto ottimista circa le prospettive della squadra non solo per quanto riguarda la promozione in A:

“Sappiamo di avere un organico importante e di poter ancora crescere anche se le rivali per tornare in A non mancheranno. Fondamentale sarà la continuità, purtroppo i nomi non bastano per vincere”.

Floccari si è poi sbilanciato in un paragone con il recente ciclo che ha proiettato i ferraresi nel grande calcio: “Con Semplici è stato fatto un percorso incredibile dalla C alla A. La Spal di oggi non è più una sorpresa ed è percepita da tutti come una favorita, ma penso che con Marino si possa aprire un nuovo ciclo”.

OMNISPORT | 16-01-2021 10:41