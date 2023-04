Spal, Oddo loda Nainggolan

Il tecnico degli estensi ha parlato dopo la vittoria a Benevento

10-04-2023 18:45

La Spal si rilancia per la salvezza dopo la vittoria a Benevento. Dopo la gara il tecnico Massimo Oddo si è mostrato molto soddisfatto: “Alla squadra lo avevo detto, chi avrebbe usato meglio la testa avrebbe vinto la gara odierna e così è stato. Chiaramente il pareggio ci ha un po’ spaventato, ma poi siamo stati bravi a reagire. Questa squadra è viva ha voglia di lottare ed è in continua crescita, ma passa anche dalla prossima partita: sappiamo che per la salvezza ci sarà da lottare fino alla fine e che il traguardo si raggiungerà all’ultima giornata”.

Elogio a Nainggolan: “Radja sarà al 65%, ma nei momenti di difficoltà gli dai la palla e lui la sa gestire. Questo serve a una squadra giovane come la nostra: al suo fianco c’erano due ragazzi come Nicolò Contiliano che è un 2004 e il 2003 Matteo Prati, servono elementi che danno sicurezza”.