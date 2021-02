Spal, Paloschi: "Stiamo lavorando per uscirne"

L’attaccante della Spal Alberto Paloschi in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato del momento degli estensi: “Ci sono momenti in cui le cose vanno un po’ male, ma stiamo lavorando duramente per uscirne. Le prestazioni comunque non sono mai mancate, neanche contro squadre forti come Empoli o Monza. Se arrivasse un altro filotto di sei vittorie la classifica migliorerebbe nell’ottica promozione diretta e ci eviterebbe di affrontare un finale di rincorsa. In B ogni episodio può cambiare un momento”.

“Noi attaccanti non siamo mai contenti, vorremmo sempre segnare di più. Ci sono periodi dove tiri tanto, ma il pallone non entra e altri dove ti rimbalza addosso e fai gol. Intanto proverò a far il meglio. Certo, la rete della promozione sarebbe una cosa bellissima Tumminello? Mi fa sentire vecchio. Battute a parte, credo questo sia un motivo d’orgoglio. Ma io stesso credo che a ogni età si possa sempre imparare qualcosa”.

OMNISPORT | 18-02-2021 11:42