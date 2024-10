Spal-Pescara, moviola: Fumogeni in campo, rigore negato e gara interrotta due volte

La prova dell’arbitro Luca De Angeli nell’anticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto milanese ha ammonito sei giocatori in tutto

Considerato un direttore di gara esperto e dal cartellino facile, Luca De Angeli – la scelta della Can-C per Spal-Pescara – nella scorsa stagione ha diretto 14 gare, comminando ben 70 ammonizioni con nessuna espulsione e due calci di rigore assegnati. Vediamo come se l’è cavata ieri sera il fischietto di Milano.

I precedenti di De Angeli con Spal e Pescara

Nessun precedente con la Spal, due col Pescara: secondo turno di Coppa Italia (2 novembre 2022) Pescara-Gubbio 0-1 (Vazquez), 3 febbraio 2024 Pescara-Pineto 2-0 (De Marco e Merola).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Spataro e Colavito con IV uomo D’Eusanio, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Sottini, Bruscagin, Mignanelli, Awua (S), Moruzzi, Squizzato (P). Recuperi 3’pt e 5’st

Spal-Pescara, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Poco più di 40 secondi e già gioco interrotto. Lancio di fumogeni dalla Curva Ovest verso il campo. Dal settore più caldo del tifo si alzano cori molto duri verso i giocatori e la società biancazzurra. Dopo 4′ i vigili del fuoco tirano via i bengala e il match può riprendere: rimane una sorta di nebbia artificiale sul terreno di gioco. Al 32′ contatto dubbio nell’area della Spal, con Cangiano (Pescara) che cade: gli ospiti reclamano il rigore, ma l’arbitro fa proseguire.

Al 46′ il primo giallo è per Sottini (Spal), cui subito fa seguito l’ammonizione di Bruscagin. Ammonito al 55′ Moruzzi. Al 69′ il giallo tocca anche a Squizzato. Al 72′ amonizione per Mignanelli (Spal) che ha offeso l’arbitro. Al 76′ partita nuovamente interrotta per altri fumogeni che piovono dalla Curva Ovest. Pompieri in campo. Poi dopo un minuto abbondante si riprende. All’82’ ammonito Awua (Spal), che esce subito per Radrezza. Dopo 5′ di recupero Spal-Pescara finisce 0-1.