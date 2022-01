Spal, più lontano Daniel Maldini

28-01-2022 22:15

Frenata per il trasferimento di Daniel Maldini in prestito alla Spal. Il Milan ha dato l’ok per il prestito in Serie B del figlio d’arte per farlo giocare con più continuità, ma la trattativa è stata frenata nelle ultime ore dal ritardo della cessione di Demba Seck al Torino.

Finché la trattativa con i granata non sarà chiusa, il trequartista rossonero non si sposterà da Milano. Daniel Maldini in questa stagione ha giocato 11 partite tra campionato e coppe, segnando una rete in Serie A.

OMNISPORT