Spal-Pordenone: Valoti vuole confermarsi

Spal e Pordenone si affrontano al “Mazza” per la terza di ritorno, con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca ad entrambe le squadre da tre partite, durante le quali i ferraresi hanno raccolto tre punti, frutto di altrettanti pareggi, mentre la squadra di Tesser ha ottenuto solo due punti prima della sconfitta interna contro il Vicenza.

Il pareggio nel match d’andata dello scorso ottobre è stata la prima sfida ufficiale tra Spal e Pordenone (3-3).

I neroverdi hanno perso solo una delle 10 sfide di Serie B contro squadre neoretrocesse, conquistando tre successi e sei pareggi di cui quattro nelle più recenti.

Il Pordenone (2 vittorie e due pareggi) potrebbe rimanere imbattuto per cinque trasferte di fila in Serie B per la prima volta; i friulani potrebbero inoltre infilare tre clean sheet consecutivi in gare esterne di cadetteria per la prima volta.

La SpaL ha pareggiato tre partite consecutive per la seconda volta in questa Serie B e potrebbe arrivare a quattro per la prima volta dal gennaio 1981.

Solo l’Empoli (10) ha incassato meno reti su azione dei ferraresi (12) nel torneo in corso; dall’altra parte nessuna squadra ne ha incassati meno del Pordenone su palla inattiva (quattro).

Tutte le sei reti realizzate da Mattia Valoti in questa Serie B sono arrivate al “Paolo Mazza”, comprese quattro delle ultime cinque marcature interne della Spal nel

torneo in corso.

Filippo Berra ha partecipato a tre gol (una rete, due assist) in questo campionato: tutti fuori casa.

