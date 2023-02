Spal, ufficiale il ritorno di Giuseppe Rossi

Pepito ha firmato fino a giugno con gli estensi

17-02-2023 20:12

La Spal ha ufficializzato il ritorno in biancazzurro di Giuseppe Rossi. Pepito indosserà la maglia numero 49, ma salterà la prossima sfida degli estensi contro il Como: il neo tecnico Massimo Oddo non lo ha inserito tra i convocati per il match contro i lariani in programma sabato e valido per la 25esima giornata di Serie B.

Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Alfonso, Brazao, Pomini

DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier

CENTROCAMPISTI: Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini

ATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti.