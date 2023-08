Spalletti ct dell'Italia, dopo lo scudetto a Napoli Luciano punta il Mondiale

Luciano Spalletti è l'erede di Roberto Mancini come commissario tecnico dell'Italia. Dopo aver riportato lo scudetto a Napoli, toccherà a lui risollevare la Nazionale azzurra.

18-08-2023 22:08

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Dopo le improvvise dimissioni di Roberto Mancini, la FIGC ha affidato a Luciano Spalletti il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana, decidendo di puntare su un allenatore dalla grande esperienza, e reduce dall’impresa sulla panchina del Napoli, per risollevare le sorti di una selezione che ha fallito la qualificazione alle ultime due edizioni dei Mondiali.

La carriera da calciatore

Nato a Certaldo il 7 maggio 1959, Spalletti cresce nelle giovanili di Fiorentina e Cuoiopelli, per poi esordire nei dilettanti tra le file del Castelfiorentino nel 1982. Dopo tre stagioni passa in Serie C2 all’Entella, dove rimane un solo anno prima di trasferirsi in C1 allo Spezia. Gioca con gli Aquilotti fino al 1990, dopodiché indossa la maglia del Viareggio e, dopo una sola annata, quella dell’Empoli, dove conclude la propria carriera da calciatore nel 1993.

Gli inizi da allenatore

Appesi gli scarpini al chiodo intraprende la carriera da allenatore diventando, la stagione successiva al ritiro, il tecnico delle giovanili dell’Empoli, ruolo che mantiene fino al 1995, quando passa alla guida della prima squadra. Sotto la sua gestione la formazione toscana ottiene due promozioni consecutive, salendo dalla Serie C1 alla Serie A. Nelle stagioni successive siede sulle panchine di Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona, senza però ottenere grandi risultati.

Nel 2002 torna sulla panchina dei friulani, dove rimane tre anni guidando la squadra al 4° posto nel 2004-05, posizionamento che vale ai bianconeri la prima storica partecipazione alla Champions League. In seguito a questi ottimi risultati si guadagna la chiamata della Roma, con cui ottiene tre secondi posti consecutivi e conquista i suoi primi trofei importanti vincendo due Coppe Italia (2006-07 e 2007-08) e una Supercoppa Italiana (2007-08).

L’esperienza allo Zenit e il ritorno in Italia

Conclusa l’esperienza alla guida dei giallorossi, Spalletti vola in Russia per allenare lo Zenit San Pietroburgo, con cui vince due scudetti (2010 e 2011-12), una Coppa di Russia (2009-10) e una Supercoppa di Russia (2011). In seguito a questa esperienza all’estero, durata fino al 2014, torna sulla panchina della Roma nel 2016, subentrando a metà stagione e guidando la squadra al 3° posto finale. L’anno successivo si migliora e arriva 2° alle spalle della Juventus.

Al termine della seconda stagione decide di lasciare i giallorossi per diventare il tecnico dell’Inter. Sotto la sua guida i nerazzurri tornano a qualificarsi per la Champions League a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione. La seconda, e ultima, stagione sulla panchina della Beneamata si conclude con un altro quarto posto, che permette alla squadra di accedere nuovamente alla principale competizione europea per club.

La svolta con il Napoli

Dopo due anni sabbatici, Spalletti torna ad allenare andandosi a sedere sulla panchina del Napoli. La prima stagione si conclude con il terzo posto in classifica, mentre il secondo anno è artefice di una vera e propria impresa. Sotto la sua guida i partenopei raggiungono per la prima volta i quarti di finale in Champions League e, soprattutto, conquistano il tricolore a distanza di trentatré anni dall’ultima volta. Si tratta anche del primo Campionato italiano vinto dal tecnico di Certaldo, che diventa anche il più anziano a esserci riuscito e, nel corso della stagione, l’allenatore con più partite vinte in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.