Spalletti e l'indizio che lo spinge alla Juventus, la mossa di Comolli

Dopo la gara con la Moldova, l'ex ct torna sul mercato ed è un'opzione per la Signora. Oggi vertice tra Comolli e Tudor: occhio ai possibili risvolti

E, ora, Spalletti diventa un’opportunità da cogliere al volo. È successo tutto con una velocità disarmante: l’inaspettata figuraccia con la Norvegia, la conferenza stampa di ieri in cui ha annunciato di essere stato sollevato dall’incarico di ct dell’Italia e, stasera, l’ultima partita con la Moldavia prima della risoluzione del contratto. Lucio tornerà nella sua tenuta di Montaione? Chissà, perché c’è una big che potrebbe avere ancora bisogno della sua esperienza: la Juventus. Oggi il dg del club bianconero incontrerà Tudor: novità in vista?

Spalletti: la Juventus dopo l’addio alla Nazionale?

È prematuro affrontare il discorso adesso, ma non è affatto un’ipotesi da escludere. Lucio è concentrato solo sulla Moldova, partita da (stra)vincere a tutti costi, perché l’unico modo per coltivare la speranza primo posto è segnare a raffica come sta facendo la scatenata Norvegia di Haaland.

Da domani potrà pensare al futuro. Da allenatore sul mercato. Disponibile subito e per questo motivo appetibile. L’indizio c’è: non ha accettato l’esonero nudo e crudo, che gli avrebbe consentito di incassare altre 13 mensilità, ma ha preferito la risoluzione del contratto. Da domani sarà libero di firmare con altre squadre. Solo di recente aveva dichiarato che dopo lo scudetto vinto col Napoli “non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia. Napoli è l’ultima mia esperienza nei club”. Sarà davvero così? Il tempo fornirà una risposta all’interrogativo, ma intanto Spalletti diventa un’opzione plausibile per la Juventus, se il club bianconero dovesse decidere di separarsi da Tudor.

La mossa di Comolli: vertice con Tudor

Proprio in giornata andrà in scena un nuovo incontro tra Tudor e il dg Comolli, dopo quello dei giorni scorsi alla Continassa. Secondo TuttoSport, tra i due il rapporto si sta consolidando, anche perché il tecnico croato non solo è riuscito a centrare l’obiettivo Champions, ma può contare pure sull’appoggio dello spogliatoio.

Ed è senza dubbio un aspetto che strizza l’occhio all’ex Verona e Marsiglia, dopo la turbolenta gestione Thiago Motta. Si parlerà soprattutto di mercato e delle strategie da adottare in vista dell’imminente Mondiale per Club.

La Juventus a un bivio: ecco perché

Per quanto Tudor abbia conquistato Comolli e i riscontri da parte della società siano tutti positivi, la sua posizione al timone della Signora non è ancora salda. Per intenderci: la sua permanenza nella Torino bianconera dopo il Mondiale non è scontata. Dalla rassegna negli Stati Uniti arriveranno indicazioni importanti in tal senso: il rapporto si sta cementando, ma di doman non v’è (ancora) certezza.

Del resto, non bisogna dimenticare che la Juventus ha provato in tutti i modi a riportare a casa prima Conte e poi Gasperini. Da parte sua, oggi Tudor spiegherà al neo dg quali sono le sue priorità di mercato per rinforzare una rosa che nell’ultima stagione ha fatto una fatica tremenda. Sono almeno quattro i colpi di spessore da mettere a segno, sopratutto in attacco.