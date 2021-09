Spalletti: "Leicester? Sarà un impatto forte"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti mette in guardia i suoi in vista della partita contro il Leicester: “Voglio che la mia squadra si faccia trovare pronta, ci sarà un impatto di quelli forti, se non avremo il rubinetto aperto delle qualità potremmo trovarci in difficoltà. La squadra abbina qualità fisiche a tecniche e tattica, quella che abbiamo in Italia”.

“Il Leicester è una di quelle favole del calcio che hanno segnato la storia del calcio e posizionarsi a questo livello in un campionato di questo tipo è qualcosa di epico. Ci sono tutte le qualità e se uno vuole attingere trova tantissimo qui. Il credo di Ranieri è stato seguito”.

OMNISPORT | 15-09-2021 19:58