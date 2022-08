Spalletti show, bordata a Fabian Ruiz e stoccata al giornalista: web scatenato

16-08-2022 09:03

E’ partito col sorriso ed ha finito con l’alzarsi ed andarsene all’improvviso dalla sala stampa dopo aver risposto polemicamente a una domanda. Luciano Spalletti si gode il 5-2 del suo Napoli a Verona ma non risparmia frecciatine sia all’ambiente che a un suo giocatore. Dopo aver elogiato un po’ tutti, da Kim (“mostruoso”) a Lobotka (“sembrava Iniesta“), il tecnico del Napoli ha risposto senza peli sulla lingua a chi gli chiedeva di Fabian Ruiz, escluso dalla lista dei convocati.

Spalletti rivela che Fabian non è voluto partire con la squadra

Si sa che da giorni c’è una trattativa avviatissima per il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg anche se allo stato manca ancora l’accordo. L’esclusione del giocatore per la trasferta di Verona sembrava fosse concordata ma a sentire Spalletti è stata solo una decisione del centrocampista: “La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c’era”.

In pratica Spalletti ha detto che è stato Fabian a rifiutarsi di giocare. Un comportamento opposto ad esempio a quello di Meret, che pure potrebbe lasciare la squadra a fine mercato, e che ieri ha giocato dando tutto.

Spalletti rimprovera un cronista, si alza e se ne va

Che però non si respiri un’atmosfera serena a casa Napoli lo evidenzia quanto accaduto alla fine della conferenza. Sull’ultima domanda, relativa agli errori dei difensori e sul suo nervosismo nel primo tempo, Spalletti ha prima spiegato le indicazioni date ai suoi giocatori (“nervoso è un aggettivo eccessivo”) poi d’improvviso si è infuriato col cronista di un sito napoletano dicendo: “Non c’entra il nervosismo, lei mi è sembrato nervoso un pochettino, l’ho visto, mi sono girato due o tre volte in tribuna, era nervoso, ha discusso anche con quello accanto, è uno litigioso lei”. Quindi senza salutare, all’improvviso si è alzato e se n’è andato abbandonando la sala stampa.

I tifosi del Napoli attaccano Fabian Ruiz

E’ sull’atteggiamento di Fabian Ruiz che fioccano le reazioni dei tifosi: “Robin Hood gli fa un baffo a Spalletti. Fabian Ruiz poco professionale. Spalletti è stato anche fin troppo tranquillo e diplomatico”, oppure: “Bella. Secco, diretto. Senza filosofia. Bordata e stop. Bravo” e ancora: “Secco diretto…bello cosi’!!!piglia su e porta a casa…baammm ciao spagnolo salutaci Parigi”.

C’è chi scrive: “Pietra tombale sul Fabian!” e ancora: “Il calciatore non si discute, se però hai rifiutato di partire per Verona, fai Baracche e baracchelle immediatamente!” e poi: “viaaaaaaaaa…solo gente che vuole lottare con noi…basta parlare di ex giocatori” e anche: “bravo il Mister che non le manda a dire!”.

I tifosi scaricano Fabian Ruiz: “Ieri era ancora un calciatore del Napoli, così come lo è oggi. Mi auguro il club lo multi x l’accaduto della discoteca. Fare il bene del Napoli vuol dire comportarsi anche in un certo modo. È un calciatore del Napoli, i suoi compagni erano impegnati oggi nella prima di campionato, mentre lui, ieri, era a ballare con la sigaretta in bocca. Scarsa professionalità e sfregio a quanto di buono ha fatto in questi 4 anni” e infine: “Se ha davvero rifiutato di scendere in campo, in Napoli deve infliggergli il massimo della multa”.