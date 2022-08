Napoli, Spalletti: "Lobotka sembrava Iniesta"

15-08-2022 21:55

È terminata con un netto successo la gara d’esordio in questa Serie A per il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico ha commentato così la partita a Dazn: “Bisognerà darci tempo, in alcune situazioni abbiamo fatto vedere di essere giovani – ha detto -. In alcuni momenti abbiamo concesso troppo. Dopo quel primo tempo bisognava far valere la nostra qualità superiore”.

Spalletti ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi e in particolar modo a Stanislav Lobotka: “Oggi sembrava Iniesta, ha fatto una partita eccezionale. Porta la squadra ad attaccare negli spazi. Ha dato il là a delle ripartenze incredibili”. Quindi ha ringraziato i tifosi: “Si sono fatti sentire come sempre, sappiamo il bene che ci vogliono”.