Spalletti squalificato: il suo duro commento

Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata dopo Sampdoria-Inter per (come si legge chiaramente nel dispositivo del Giudice sportivo) "avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall'area tecnica; già diffidato". E, nella conferenza stampa di preparazione alla sfida di San Siro contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro ha detto la sua senza giri di parole.

"Non ho commenti da fare, sono solo molto dispiaciuto – le sue dichiarazioni -. Sono una persona emotiva e a volte non riesco a stare zitto. In altre occasioni invece non riesco proprio a esultare. Non avevo alcuna idea sugli episodi da Var, come potevo averne dato che non li avevo rivisti? Io non ho detto nulla. E ora la voglio chiudere qui, altrimenti creiamo un precedente che può anche diventare pericoloso e difficile da gestire".

Domenica a Marassi l'Inter aveva battuto la Sampdoria nei minuti di recupero, con Spalletti che era stato espulso dopo essersi lasciato andare a un'esultanza rabbiosa, un urlo verso la telecamera, pochi istanti dopo la decisiva rete di Marcelo Brozovic. Nel corso della partita erano stati annullati attraverso il Var tre gol, due proprio ai nerazzurri e due ai blucerchiati.

L'Inter ha annunciato ricorso d'urgenza (sarà discusso martedì mattina), ma intanto Spalletti ha una sfida interna delicata da preparare e ai microfoni non si è nascosto: "Non sarà facile, la Fiorentina è una squadra moderna e unita. Ma anche noi siamo forti e riempiremo San Siro. Turnover? Impensabile far disputare tre partite in sette giorni agli stessi giocatori, qualche cambio ci sarà. Nainggolan? Vedremo domani se ce la farà. Icardi tornerà a segnare, basta che non diventi un'ossessione. Di Brozovic sapevamo che aveva le caratteristiche per diventare un leader. Sa giocare in tutti i modi, sa sempre dove andare e ha polmoni non paragonabili con quelli di nessuno. Fa sempre più strada di tutti. Ora deve solo essere ordinato sempre".

SPORTAL.IT | 24-09-2018 20:40